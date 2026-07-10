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Illustrationsbild. (Oscar Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska vården

Skrev insändare – kallades till möte med cheferna

Av Adam Lindh
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Nattpersonal inom hemtjänsten i Kalmar kommun slog larm om en ohållbar arbetsmiljö genom en insändare i Barometern.

I insändaren beskrev de hur för få anställda tvingas ta hand om för många äldre och sjuka, vilket enligt dem lett till att äldre ibland fått vänta i flera timmar på hjälp.

Insändaren togs dock inte emot väl av cheferna. Drygt en vecka senare kallades ett tiotal anställda till ett möte där de fick skarp kritik.

– Ni kommer inte att få mer personal. Och det kommer att vara lika många ärenden, säger en av cheferna i en ljudinspelning som Barometern tagit del av.

På mötet fick de anställda också besked om att arbetsgrupperna planerades att splittras och personalen omfördelas mellan hemtjänstbilarna. När de frågade om förändringen var en följd av insändaren fick de, enligt Barometern, beskedet att så var fallet.

Personalen beskriver det som en kollektiv bestraffning
www.barometern.se  · Ofta betalvägg
Läs insändaren här
www.barometern.se  · Ofta betalvägg
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