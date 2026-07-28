ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Akrivbild. (Viktoria Bank/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska vården

Forskaren: Kvinnor på akuten tas inte på lika stort allvar

Av Hannah Gustafsson
Publicerad:

Kvinnor tvingas sitta längre i väntrummet på akuten än män, skriver GP. Att symtomen vid exempelvis en hjärtinfarkt skiljer sig mellan könen är bara en liten del av förklaringen, menar forskaren Anke Samulowitz.

– Det finns väldigt mycket forskning som visar att vi inte tar kvinnors smärta på lika stort allvar, säger hon.

Samulowitz menar att kvinnors problem oftast kopplas till det psykiska, medan mäns problem nästan alltid är fysiska. Men glappet mellan könen minskar också när anledningen är tydlig, exempelvis vid ett brutet ben.

Män får sämre behandling kring psykisk ohälsa på grund av samhällsnormer
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Patienter väntade i snitt fyra timmar och 16 minuter på akuten förra året (16 juni)
tv+text · Sveriges Television
72-åriga Charlotte von Bruhn tvingades vänta tio timmar på rätt vård (16 maj)
www.tv4.se
Patienter över 80 år får vänta längst på vård (2 januari)
radio+text · Sveriges Radio
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen