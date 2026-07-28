Forskaren: Kvinnor på akuten tas inte på lika stort allvar

Kvinnor tvingas sitta längre i väntrummet på akuten än män, skriver GP. Att symtomen vid exempelvis en hjärtinfarkt skiljer sig mellan könen är bara en liten del av förklaringen, menar forskaren Anke Samulowitz.

– Det finns väldigt mycket forskning som visar att vi inte tar kvinnors smärta på lika stort allvar, säger hon.

Samulowitz menar att kvinnors problem oftast kopplas till det psykiska, medan mäns problem nästan alltid är fysiska. Men glappet mellan könen minskar också när anledningen är tydlig, exempelvis vid ett brutet ben.