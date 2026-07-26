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En kvinna med smärta i bröstet. Illustrationsbild. Så kallad frekvensterapi eller resonansbehandling påstås både kunna användas för diagnos och behandling. De påståendena saknar vetenskapligt stöd. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska vården

Svenska kliniker erbjuder verkningslös ”frekvensterapi”

Av Tor Gasslander
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Trots att försäljningen av maskiner för så kallad frekvensterapi förbjudits av svenska myndigheter fortsätter behandlingen – som saknar vetenskapliga belägg – att erbjudas. Det skriver Svenska Dagbladet.

Förespråkare av frekvensterapi eller resonansbehandling hävdar felaktigt att kroppen har en ”resonans” som kan påverkas av speciella maskiner för att bota allt från tandvärk till ångest och gulsot.

– Det är rent hittepå, säger Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet.

Inspektionen för vård och omsorg har enligt SvD dragit in licenserna för flera läkare och sjuksköterskor som erbjudit behandlingen. Människor som i stället kallar sig terapeuter kan däremot fortsätta sälja frekvensterapi.

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