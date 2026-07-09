Läkare: Ingen tar helhetsansvar för patienten
Svensk sjukvård saknar någon som tar ansvar för patientens helhet. Det skriver ST-läkaren Göran Härdelin i en debattartikel i SvD.
Han menar att vården är organiserad kring specialister och enskilda diagnoser, vilket gör att patienter med flera sjukdomar får många vårdkontakter, men ingen läkare med ett samlat ansvar.
”Vi byggde strukturen. Men glömde läkaren som skulle bära ansvaret”, skriver han.
Härdelin lyfter fram länder som Norge och Nederländerna, där patienter är listade hos en allmänläkare som har en starkare roll för deras samordning.
Sverige har i stället byggt primärvården kring vårdcentraler, vilket enligt honom ger organisatorisk snarare än personlig kontinuitet. Han efterlyser därför ett system där en läkare får ett tydligt ansvar för patientens helhet.
Om debattören
Göran Härdelin, medlem i styrelsen för Svensk förening för allmänmedicin (SFAM), ST-läkare i allmänmedicin, civilingenjör i industriell ekonomi