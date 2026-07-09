Larm om överbeläggning på Sahlgrenska – patienter vårdas i korridorerna

Överbeläggningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har nått alarmerande nivåer i sommar, rapporterar GP.

Patienter som normalt skulle ha lagts in för bland annat lunginflammation eller stroke har i stället fått vårdas i akutmottagningens korridorer.

– Patienterna får inte en vård som är likvärdig den på avdelningarna, säger sjuksköterskan och skyddsombudet Ellen Jelkeby.

Enligt Jelkeby har problemen pågått i tre veckor och berört omkring 20 patienter om dagen.

Vårdförbundet riktar kritik mot sjukhuset för bristande planering. Men enligt Sofia Ekdahl, tillförordnad chef för område medicin, geriatrik och akutsjukvård på Sahlgrenska, har vårdtrycket varit ovanligt högt.

– Vi ser till exempel inte att det varit mer av en eller annan diagnos än det brukar vara. Det är bara generellt mer, helt enkelt, säger hon till GP.