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Ekonomi

Slippa jobba? Passiv inkomst är nya amerikanska drömmen

Greg Keogh with his wife, two daughters and Mowgli the cat. The lint roller comes in handy to remove cat hair from the couch cushions. (Eli Durst/WSJ)

Greg Keogh hade fått nog av pendlingen och av att vara helt slut efter varje arbetsdag. Räddningen blev en extra bred luddrulle som han la ut till försäljning på Amazon. I dag lägg…

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The Wall Street Journal

Forget Work. Passive Income Is the New American Dream.

Driven by a growing feeling that 9-to-5 jobs are a…

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