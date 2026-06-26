Slippa jobba? Passiv inkomst är nya amerikanska drömmen
Greg Keogh hade fått nog av pendlingen och av att vara helt slut efter varje arbetsdag. Räddningen blev en extra bred luddrulle som han la ut till försäljning på Amazon. I dag lägg…
The Wall Street Journal
Forget Work. Passive Income Is the New American Dream.
Driven by a growing feeling that 9-to-5 jobs are a…
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