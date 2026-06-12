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Gwynne Shotwell på Nasdaq-börsen. (Frank Franklin II /AP/TT / AP)
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Upp igen på Wall Street när Space X stärkte viljan

Av Mattias Magnusson
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Space X:s operativa chef Gwynne Shotwell ringde i klockan och öppnade men New York-börserna fick vänta på världens hittills största börsnotering.

När väl handeln drog igång i aktien fick också de ledande indexen fart. Space X steg till slut 19 procent över stängningskursen och investeringsviljan ökades av tron att andra aktier kan vara undervärderade, skriver CNBC.

Lyftet blev dock måttligt efter saftiga uppgångar på torsdagen och vid stängning var S&P 500 upp 0,5 procent samtidigt som Nasdaq Composite steg 0,3 procent.

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