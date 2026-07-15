SMHI:s varning för värme utökas till större område

SMHI:s gula varning för värme utökas till ett större område. Varningen, som gäller från lunchtid på onsdagen till fredag kväll, omfattar nu ett område från Växjö i söder hela vägen upp till sydligaste Norrland.

Enligt SMHI väntas temperaturen på vissa håll nå över 30 grader.

– Det är ordentligt med varmluft på väg in, säger SVT-meteorologen Marcus Sjöstedt.

Människor uppmanas att hålla koll på kroppens varningssignaler, både hos sig själva och andra människor.

”Drick vatten och ta det lugnt. Håll koll på inomhustemperaturen och hitta sätt att svalka dig.”