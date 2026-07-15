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Arkivbild från Oskarshamn 2019. (Adam Ihse/TT)
Sommarvädret

Värmen toppar på torsdag: ”Det nosar upp mot 35”

Av Patrik Dahlin
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SMHI:s värmevarning har utökats till att nu även omfatta delar av Gävleborgs län, skriver SVT Nyheter.

Den gula varningen gäller sedan lunchtid på onsdagen och fram till fredag kväll. Allra varmast väntas det bli på torsdagen.

– Det ser ut som det nosar upp mot 35, eller någonstans där, säger SMHI-meteorologen Albin Torsson till Expressen.

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Kan bli tropiska nätter på flera håll
Sveriges Television
Temperaturerna väntas sjunka under helgen
Expressen
SMHI:s vädervarningar
www.smhi.se
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