Värmen toppar på torsdag: ”Det nosar upp mot 35”

SMHI:s värmevarning har utökats till att nu även omfatta delar av Gävleborgs län, skriver SVT Nyheter.

Den gula varningen gäller sedan lunchtid på onsdagen och fram till fredag kväll. Allra varmast väntas det bli på torsdagen.

– Det ser ut som det nosar upp mot 35, eller någonstans där, säger SMHI-meteorologen Albin Torsson till Expressen.