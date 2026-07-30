SMHI varnar för skogsbrand i stora delar av Sverige

SMHI har utfärdat en varning för skogsbrand från Trelleborg i söder till Sundsvall i norr. Det råder stor eller mycket stor risk för skogsbrand i Götaland, stora delar av Svealand och sydöstra Norrland. Lokalt är risken extremt stor. Varningen gäller även under fredagen.

Myndigheten för civilt försvar (MCF) har höjd beredskap på grund av brandrisken. Sex helikoptrar står redo i Jönköpings län, Västmanland och Dalarna för att snabbt kunna rycka ut, enligt Ekot.

– Det är en kamp hela tiden att hålla beredskapen tillräckligt bra, säger Anders Edstam, enhetschef på MCF.