Stor skogsbrand utanför Surahammar

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Det brinner i skogen Nybron/Högbyn nordväst om Surahammar, rapporterar VLT. Räddningstjänsten bedömer att branden är stor.

– Det är en kraftig brand. Det verkar också som att en lada har brunnit. Det är viss spridningsrisk till en stuga eller bostadshus i närheten, säger Agneta Gustavsson, teamledare på SOS alarm till TV4 Nyheterna.

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