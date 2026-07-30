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Stor skogsbrand utanför Surahammar

Av Alice Hermansson
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Det brinner i skogen Nybron/Högbyn nordväst om Surahammar, rapporterar VLT. Räddningstjänsten bedömer att branden är stor.
– Det är en kraftig brand. Det verkar också som att en lada har brunnit. Det är viss spridningsrisk till en stuga eller bostadshus i närheten, säger Agneta Gustavsson, teamledare på SOS alarm till TV4 Nyheterna.

Texten uppdateras.

Skogsbrand i Västmanland
www.tv4.se
Skogsbrand – stor omfattning
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