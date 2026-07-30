ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Skogsbrand i Delsjöområdet i Göteborgs kommun i maj. (Adam Ihse/TT / TT Nyhetsbyrån)
Skogsbränderna

MCF: Vi har inte råd med för stora skogsbränder

Av Joel Malmén
Publicerad:

Skogsbrandrisken är stor på många håll i landet och Myndigheten för civilt försvar (MCF) har helikoptrar i beredskap, skriver Aftonbladet.

Skräckscenariot är extrem torka och stora bränder som 2018. Det har vi inte råd med, säger enhetschefen Anders Edstam.

– Inte som i pengar, utan att stora skogsbränder är oerhört resurskrävande och svåra att hantera, även om du får tillgång till alla resurser i världen.

Han pekar på läget i södra Europa. Sådana storbränder går inte att släcka på traditionellt sätt – man kan bara begränsa dem, låta dem brinna ut och hoppas på väderomslag, säger han.

Omni förklararBrandforskaren: Inte bara värmen som får Sydeuropa att brinna

Omni Mer
Edstam: Räddningstjänsten och staten har blivit bättre på att hantera bränder
Aftonbladet
Dubbla skogsbränder i Västmanland
www.tv4.se
SMHI:s brandriskprognoser
www.smhi.se
Annons
Euroflorist Summer Sale: upp till 40% på utvalda buketter, leverans samma dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
SkogsbrändernaMCF, Myndigheten för civilt försvar (tidigare MSB)VäderEuropa