MCF: Vi har inte råd med för stora skogsbränder
Skogsbrandrisken är stor på många håll i landet och Myndigheten för civilt försvar (MCF) har helikoptrar i beredskap, skriver Aftonbladet.
Skräckscenariot är extrem torka och stora bränder som 2018. Det har vi inte råd med, säger enhetschefen Anders Edstam.
– Inte som i pengar, utan att stora skogsbränder är oerhört resurskrävande och svåra att hantera, även om du får tillgång till alla resurser i världen.
Han pekar på läget i södra Europa. Sådana storbränder går inte att släcka på traditionellt sätt – man kan bara begränsa dem, låta dem brinna ut och hoppas på väderomslag, säger han.
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