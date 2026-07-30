MCF: Vi har inte råd med för stora skogsbränder

Skogsbrandrisken är stor på många håll i landet och Myndigheten för civilt försvar (MCF) har helikoptrar i beredskap, skriver Aftonbladet.

Skräckscenariot är extrem torka och stora bränder som 2018. Det har vi inte råd med, säger enhetschefen Anders Edstam.

– Inte som i pengar, utan att stora skogsbränder är oerhört resurskrävande och svåra att hantera, även om du får tillgång till alla resurser i världen.

Han pekar på läget i södra Europa. Sådana storbränder går inte att släcka på traditionellt sätt – man kan bara begränsa dem, låta dem brinna ut och hoppas på väderomslag, säger han.