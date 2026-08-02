SMHI varnar: Stor risk för skogsbrand i delar av landet

Under söndagen råder det ”mycket stor till extremt stor risk för skogsbrand” i stora delar av södra Sverige, enligt SMHI. Från Hudiksvall i norr till Kalmar i söder varnar man – med vissa undantag – för att skogsbränder både kan uppstå och spridas vidare lätt.

Varningen började gälla redan klockan 13 på lördagen och sträcker sig i nuläget fram till 23 på söndagskvällen. SMHI uppmanar allmänheten att vara ”mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus”, eftersom maskinerna kan ge upphov till gnistor.