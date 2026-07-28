Sminktips och övervakning – så fungerar en smartphone i Nordkorea
En hälsoapp för kvinnor med tips om hur man håller midjan i trim. Betalningar med QR-koder. Karttjänster online. Det låter som vilken smartphone-upplevelse som helst. Men det här ä…
Washington Post
See what it’s like to use a North Korean smartphone under Kim Jong Un
North Koreans are banking, getting makeup tutorial…
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