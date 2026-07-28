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Sminktips och övervakning – så fungerar en smartphone i Nordkorea

(Shutterstock)

En hälsoapp för kvinnor med tips om hur man håller midjan i trim. Betalningar med QR-koder. Karttjänster online. Det låter som vilken smartphone-upplevelse som helst. Men det här ä…

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Washington Post

See what it’s like to use a North Korean smartphone under Kim Jong Un

North Koreans are banking, getting makeup tutorial…

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