Den japanska techinvesteraren Softbank rapporterar sin första kvartalsförlust på nästan två år, skriver Bloomberg. Förlusten landade på 7,1 miljarder dollar, runt 70 miljarder kronor, medan analytikerna hade väntat sig en vinst på motsvarande 7 miljarder kronor.

En tung smäll kommer från Softbanks AI-datacenterprojekt i USA. Där har bolaget tvingats skriva ner värdet med 3,7 miljarder dollar efter att ha ändrat planerna för inköp av utrustning till elförsörjningen.

Samtidigt växer oron för att utbyggnaden av AI-datacenter ska bromsas efter Demokraternas framgångar i mellanårsvalet, skriver AFP.