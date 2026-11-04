Gamla motorer plockas från uttjänta flygplan och byggs om för att förse AI-datacenter med el i USA, rapporterar New York Times.

Bill Kleyman, vd för AI-bolaget Apolo, kallar utvecklingen ”kreativ”.

– För bara några år sedan hade datacenter sagt: ”Skämtar du? Det här är ju löjligt.”

Men metoden att använda ombyggda flygplansmotorer får kritik, enligt tidningen. De är generellt mindre effektiva och släpper ut mer luftföroreningar än traditionella gasturbiner.

– Elproduktionen borde bli renare med tiden, inte smutsigare, säger Patrick Anderson, jurist på miljöorganisationen Southern Environmental Law Center.