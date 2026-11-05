En elev får hjälp med en prompt i Chat GPT under en lektion i engelska, Kalifornien 27 augusti.

Länge sa vi ”googla det” när vi uppmanade varandra att kolla upp något. Nu hör man allt oftare ”fråga Chat GPT”.

Google har fortfarande fem gånger så många webbsökningar som Chat GPT, men avståndet minskar. Det uppgav Open AI:s produktchef Adam Fry vid ett pressevenemang i måndags, enligt The Verge.

Det finns dock en del frågetecken kring jämförelsen. Bland annat är det oklart vilka siffror från Google som Open AI har utgått från och hur en sökning definieras.

Google dominerar fortfarande sökmarknaden, men konkurrensen från AI-tjänster har fått bolaget att satsa stort på att bygga in AI i sin egen sökmotor.