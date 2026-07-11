Solbakken om pressen: ”Det handlar om elva mot elva”

Hela Norge håller andan inför kvällens historiska kvartsfinal i VM mot England.

– Det blir den största matchen i vår historia. Det kommer vara så otroligt mycket känslor, det är faktiskt svårt att föreställa sig på förhand hur det kommer bli, säger NRK:s krönikör Jan Petter Saltvedt till TT.

Förbundskaptenen Ståle Solbakken känner av pressen men tror att fokus kommer att flyttas vid avspark.

– När matchen väl har börjat tror jag inte att spelarna tänker så mycket på pressen. Då handlar det om elva mot elva, säger han enligt Sportbladet.