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Ståle Solbakken på presskonferens. (VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSlutspelet

Solbakken om pressen: ”Det handlar om elva mot elva”

Av Tomas Ekelund
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Hela Norge håller andan inför kvällens historiska kvartsfinal i VM mot England.

– Det blir den största matchen i vår historia. Det kommer vara så otroligt mycket känslor, det är faktiskt svårt att föreställa sig på förhand hur det kommer bli, säger NRK:s krönikör Jan Petter Saltvedt till TT.

Förbundskaptenen Ståle Solbakken känner av pressen men tror att fokus kommer att flyttas vid avspark.

– När matchen väl har börjat tror jag inte att spelarna tänker så mycket på pressen. Då handlar det om elva mot elva, säger han enligt Sportbladet.

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