21.00: Kvartsfinal mellan Spanien och Belgien i VM

SPA–BEL 0–0 | I kvällens kvartsfinal ryker en förhandsfavorit ihop med ett lag som vuxit sig i form ju längre turneringen varat. Spanien ställs mot Belgien och för vinnaren väntar en semifinaldrabbning mot grannlandet Frankrike.

Den belgiske förbundskaptenen, Rudi Garcia, talade inför matchen om ett uppsving i stödet, högst troligt som en följd av skandalen om hur anfallaren Balogun gjordes spelklar, trots att han skulle ha stängts av. Enligt Garcia har Belgien fått miljontals fans genom detta, skriver The Guardian.

Spanien kommer till spel utan att ha släppt in ett enda mål i mästerskapets fem matcher. Såväl Lamine Yamal som skarpskytten Mikel Oyarzabal står uppsatta i startelvan.

I Belgien görs två ändringar jämfört med åttondelsfinalen. Kevin de Bruyne och Jérémy Doku återfår sina startplatser.

Det är avspark klockan 21.