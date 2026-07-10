Skärmarna slut i Norge – ber Sverige om hjälp

Norska fans följer matchen mot Brasilien på storbildsskärm.

Norge lider brist på storbildsskärmar inför VM-kvartsfinalen mot England på lördag, rapporterar NRK.

Många företag och kommuner som vill visa matchen riskerar därför att bli utan.

– Efter att Norge slog Brasilien satt jag i telefon till klockan två på natten med potentiella kunder. Nu är det tyvärr helt tomt, säger Morten Reffhaug, vd för företaget To-Be-More AS.

Nu har norrmännen vänt sig till Sverige för hjälp, skriver SVT Sport. Bland annat har företaget Scenkonsult fått förfrågningar.

– Vi har blivit kontaktade av flera bolag som vill hyra skärmar, men vi har inte de specifika skärmarna som efterfrågas i lager, säger ägaren Per Sigvardsson till SVT.

Förfrågningar har även skickats ut till danska företag.