Skärmarna slut i Norge – ber Sverige om hjälp
Norge lider brist på storbildsskärmar inför VM-kvartsfinalen mot England på lördag, rapporterar NRK.
Många företag och kommuner som vill visa matchen riskerar därför att bli utan.
– Efter att Norge slog Brasilien satt jag i telefon till klockan två på natten med potentiella kunder. Nu är det tyvärr helt tomt, säger Morten Reffhaug, vd för företaget To-Be-More AS.
Nu har norrmännen vänt sig till Sverige för hjälp, skriver SVT Sport. Bland annat har företaget Scenkonsult fått förfrågningar.
– Vi har blivit kontaktade av flera bolag som vill hyra skärmar, men vi har inte de specifika skärmarna som efterfrågas i lager, säger ägaren Per Sigvardsson till SVT.
Förfrågningar har även skickats ut till danska företag.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen