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Haaland/Kane (TT/AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

Kane hyllar Haaland inför ödesmötet: ”Ett odjur”

Av Ebba Örn
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Ikväll avgörs huruvida Norge får fortsätta sitt segertåg genom VM, i kvartsfinalen mot England. Och den norska superstjärnan Erling Braut Haalands facit har knappast passerat britterna obemärkt förbi, skriver TT.

Inför matchen öser Englands lagkapten Harry Kane beröm över Haaland.

– Erling är otrolig. Hans målfacit är fantastiskt och fysiskt är han en maskin, ett odjur. Hans avslut håller absolut högsta klass och hans målstatistik talar för sig själv.

Avspark i matchen är klockan 23, svensk tid.

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