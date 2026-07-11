Kane hyllar Haaland inför ödesmötet: ”Ett odjur”

Ikväll avgörs huruvida Norge får fortsätta sitt segertåg genom VM, i kvartsfinalen mot England. Och den norska superstjärnan Erling Braut Haalands facit har knappast passerat britterna obemärkt förbi, skriver TT.

Inför matchen öser Englands lagkapten Harry Kane beröm över Haaland.

– Erling är otrolig. Hans målfacit är fantastiskt och fysiskt är han en maskin, ett odjur. Hans avslut håller absolut högsta klass och hans målstatistik talar för sig själv.

Avspark i matchen är klockan 23, svensk tid.