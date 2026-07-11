Kane hyllar Haaland inför ödesmötet: ”Ett odjur”
Ikväll avgörs huruvida Norge får fortsätta sitt segertåg genom VM, i kvartsfinalen mot England. Och den norska superstjärnan Erling Braut Haalands facit har knappast passerat britterna obemärkt förbi, skriver TT.
Inför matchen öser Englands lagkapten Harry Kane beröm över Haaland.
– Erling är otrolig. Hans målfacit är fantastiskt och fysiskt är han en maskin, ett odjur. Hans avslut håller absolut högsta klass och hans målstatistik talar för sig själv.
Avspark i matchen är klockan 23, svensk tid.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen