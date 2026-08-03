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Innovation & framtid

Solkraften slår rekord: ”Nu ser vi boom i fler länder”

Tibetan sheep graze at a solar farm in Hainan prefecture of western China’s Qinghai province, 2025. (Ng Han Guan/AP)

Världens installerade solenergi har passerat 3 terawatt, bara fyra år efter att nivån 1 terawatt nåddes.

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Bloomberg

The World Crossed a Major Solar Milestone. No One Noticed

The rapid deployment of solar power is one of the…

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