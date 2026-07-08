”Som att jag brinner” – så är det att jobba i 46 grader
När extremhettan pressar Europa ger Indien en bild av hur arbetslivet kan förändras i ett varmare klimat. Runt New Delhi, där temperaturen i sommar har stigit över 46 grader, sakna…
The Wall Street Journal
These Workers Tell Us How They Do Their Jobs in 116-Degree Heat
India regularly experiences the type of blazing we…
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