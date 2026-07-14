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Blommor och ljus på minnesplatsen vid bryggan. (Björn Larsson Rosvall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Dödsmisshandeln i Mölnlycke

Sorg i Mölnlycke: ”Min vän blev mördad – mår skit”

Av Anders Hovne
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Sorg och förstämning råder i västsvenska Mölnlycke sedan en man i helgen misshandlats till döds på en badplats. GP har pratat med Steve Björk som kände det 47-åriga dödsoffret.

– Min vän blev mördad. Det är fruktansvärt. Man mår skit, säger han.

Vid badplatsen där misshandeln ägde rum har en minnesplats upprättats.

– Det är ju någonting som alla pratar om, tror jag. Man börjar fundera lite grann på vad det är för någonting som har hänt, säger Vanja Lindberg, som tagit sig till platsen, till Expressen.

Tre män i 20-årsåldern har anhållits misstänkta för dådet och en fjärde för skyddande av brottsling, skriver GP.

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