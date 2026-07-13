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Illustrationsbild. (Vilhelm Stokstad/TT / TT Nyhetsbyrån)
Dödsmisshandeln i Mölnlycke

Tre unga män anhållna efter dödsmisshandel på badplats

Av Anders Hovne
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Tre män i 20-årsåldern har anhållits efter dödsmisshandeln på en badplats i Mölnlycke i Härryda väster om Göteborg i helgen, rapporterar GP.

De greps under natten mot måndag, bland annat efter att ha pekats ut av det 45-åriga offret innan han dog på sjukhus.

Samtliga tre är misstänkta på sannolika skäl.

Misshandeln skedde i lördags
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Mannen fördes till sjukhus med svåra skador
Aftonbladet
Dog på söndagen
TT
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