Tre unga män anhållna efter dödsmisshandel på badplats

Tre män i 20-årsåldern har anhållits efter dödsmisshandeln på en badplats i Mölnlycke i Härryda väster om Göteborg i helgen, rapporterar GP.

De greps under natten mot måndag, bland annat efter att ha pekats ut av det 45-åriga offret innan han dog på sjukhus.

Samtliga tre är misstänkta på sannolika skäl.