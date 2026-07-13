Tre unga män anhållna efter dödsmisshandel på badplats
Tre män i 20-årsåldern har anhållits efter dödsmisshandeln på en badplats i Mölnlycke i Härryda väster om Göteborg i helgen, rapporterar GP.
De greps under natten mot måndag, bland annat efter att ha pekats ut av det 45-åriga offret innan han dog på sjukhus.
Samtliga tre är misstänkta på sannolika skäl.
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