Två män begärs häktade efter dödsmisshandeln

Mannen misshandlades till döds vid en badplats.

Två unga män begärs häktade efter dödsmisshandeln på en badplats i Mölnlycke i helgen, rapporterar Härryda-Posten. En tredje man som i helgen anhölls ska förhöras ytterligare innan beslut fattas om även han ska begäras häktad.

Trion anmälde sig själv till polisen kvällen efter händelsen.

Dessutom har en fjärde person anhållits under onsdagen, misstänkt för skyddande av brottsling.