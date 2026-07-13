Åklagaren: Dödsmisshandel inget ”random överfall”

Det finns en koppling mellan de tre personer som anhållits efter dödsmisshandeln på en man i 45-årsåldern i Mölnlycke och offret. Det uppger åklagare Fredrik Berglund för GP.

– De känner, eller känner till, varandra sedan tidigare. Det är alltså inget random överfall, säger Berglund.

Han vill inte gå in på vidare detaljer men säger att det inte handlar om ”utpräglad gängkoppling”.

De tre anhållna är alla i 20-årsåldern.