En PSOE-anhängare under ett politiskt kampanjmöte i Madrid tidigare i höst.

Det spanska socialistpartiet har tagit igen nästan hela konservativa PP:s ledning inför nästa veckas val. Det enligt El País senaste opinionsmätning. Mätningen ger socialistpartiet PSOE 31,6 procent mot PP:s 31,9.

Det är en kraftig upphämtning för premiärminister Pedro Sanchez parti, men det är inte tillräckligt för att påverka vem som får den troliga regeringsmakten. Högeralternativet med PP, högerextrema Vox och regionkonservativa UPN ser fortfarande ut att få majoritet i parlamentet.