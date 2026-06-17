Spårvagnsförare hackade kamera – delade bilder på kvinnor

Spårvagnsförare i Milano i Italien misstänks ha delat bilder och sexistiska och nedsättande kommentarer om kvinnliga passagerare i en gruppchatt, rapporterar bland annat Reuters.

Enligt åklagare ska minst en anställd ha hackat övervakningskameror ombord på spårvagnarna och delat inzoomade bilder av kvinnors ben, ansikten, bröst och lår.

Gruppchatten uppdagades när en kvinna såg en spårvagnsförare, fortfarande i uniform, gå in och läsa chatten framför henne.