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Arkivbild av spårvagnar i Milano. (LUCA BRUNO / AP)
Utrikes

Spårvagnsförare hackade kamera – delade bilder på kvinnor

Av Hedda Hallsenius
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Spårvagnsförare i Milano i Italien misstänks ha delat bilder och sexistiska och nedsättande kommentarer om kvinnliga passagerare i en gruppchatt, rapporterar bland annat Reuters.

Enligt åklagare ska minst en anställd ha hackat övervakningskameror ombord på spårvagnarna och delat inzoomade bilder av kvinnors ben, ansikten, bröst och lår.

Gruppchatten uppdagades när en kvinna såg en spårvagnsförare, fortfarande i uniform, gå in och läsa chatten framför henne.

Kvinnan skickade en bild av spårvagnsförarens mobil till en aktivist, som anmälde händelsen
Reuters  · Ofta betalvägg
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www.theguardian.com
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