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Frankrike lyckades inte få hål på Kap Verdes försvar. (TT)
Fotbolls-VMMästerskapet

Spelare förlorade miljoner på Kap Verdes bragdkryss

Av Anders Hovne
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Kap Verdes överraskande kryss mot storfavoriten Spanien i landets första VM-match någonsin blev dyrköpt för en tippare, skriver Bloomberg. Personen hade spelat drygt en miljon dollar, runt nio miljoner kronor, på spansk seger.

Det hade gett runt 800 000 kronor i vinst men det oavgjorda resultatet innebär istället att spelaren förlorade hela insatsen.

Enligt Bloomberg var sannolikheten för att Spanien skulle vinna runt 92 procent inför matchen.

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