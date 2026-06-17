VM-svepet: Profilerna sätter ner foten i Zlatan-debatten

Olof Mellberg vet var han står i debatten om vem som är bäst av Zlatan Ibrahimović och Erling Haaland. (Petter Arvidson/Bildbyrån)

Nattens resultat

Efter en mållös första halvlek löste Frankrike ändå en bekväm seger när laget ställdes mot Senegal. Matchen slutade 3-1 efter två mål av storstjärnan Kylian Mbappé och en senegalesisk reducering på övertid. I natt var den norska väntan slutligen över. Efter 28 års ökenvandring spelade Norge åter en VM-match natten mot onsdagen. Och i mötet med Irak, med flera svenskbekantingar, gjorde Erling Haaland och kompani ingen besviken. Matchen slutade 4-1 till Norge och Haaland gjorde två mål. I nattens möte mot Algeriet gav Argentinas megastjärna Lionel Messi svar på tal till alla som har varit tvekat på om han fortfarande kan leverera på den högsta nivån. De regerande världsmästarna från Sydamerika vann med 3-0 efter ett hattrick av just Messi. Därmed tangerar han tysken Miroslav Kloses rekord som den spelare som har gjort flest VM-mål någonsin – hela 16 stycken. Tidigt på onsdagsmorgonen möttes Österrike och Jordanien, vilket var de sistnämndas första VM-match någonsin. Österrike tog ledningen i första halvlek men i den 50:e matchminuten kvitterade VM-debutanterna. Efter ett jordanskt självmål och en straff till österrikarna skrevs slutsiffrorna emellertid till 3–1.

Svenska profilerna sätter ner foten i Haaland-debatten

Vem är egentligen den bäste spelaren av Erling Haaland och Zlatan Ibrahimović? I den amerikanska tv-kanalen Fox menade experten Alexi Lalas att det bara är ett ”starkt VM” som behövs för att norrmannen kan anses bättre än den pensionerade svensken. Något som väckte förvåning – inte minst eftersom Zlatan också är expert i Fox och befann sig i studion. Men enligt de svenska landslagslegendarerna Olof Mellberg och Kim Källström råder det inget tvivel. – Det är Zlatan. För mig är det inte ens en diskussion, säger Källström. Läs mer här.

Harry Kanes reaktion på svenska frågan

Englands anfallsstjärna Harry Kane fick en något ovanlig fråga under lagets presskonferens inför sitt möte mot Kroatien. – Vilket lag förutom England har bäst strikers – och varför är det Sverige? frågade TV4:s reporter Axel Pileby. Frågan rev ner skratt och ledde till ett diplomatiskt svar från Kane: – Sverige fick en bra start så de har utan tvekan bra strikers. Läs mer här.

Irak gjorde första målet på 40 år

1986 deltog Irak i fotbolls-VM i Mexiko. Sedan dess har landet, som har plågats av otaliga krig och konflikter, inte lyckats ta sig till något världsmästerskap – förrän i år. När Aymen Hussein gjorde mål i mötet mot Norge blev han landets blott andra VM-målskytt genom tiderna. – Vilken stund för Irak. Det här är känslor, det här är VM, sa kommentatorn Adam Pinthorp i TV4. Läs mer här.

Svanbergs svar på kritiken: ”Nu får han ge sig”

Efter att Malmö FF-backen och den tidigare landslagsspelaren Pontus Jansson har uttryckt sig skeptiskt mot Sveriges försvarsspel fick han svar på tal från Mattias Svanberg. – Nej! Nu får han ge sig, sa Svanberg med ett skratt och fortsatte: – Hur mycket bättre kunde vi försvara i går? Med tre dagar kvar till gruppspelsmatchen mot Nederländerna meddelar Sverige att man slopar tanken på ”VM-bas” om man skulle gå vidare till slutspel. I nuläget ligger basen i Frisco, utanför Dallas, men det kommer att ändras till ett mer flytande upplägg om Sverige tar sig till sextondelsfinal. – Vi har fattat ett beslut om att vi kommer vara ”on the road” hela tiden. Vi kommer lämna och åka vidare, säger landslagschefen Kim Källström.

Håll utkik