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Glädje under Sveriges seger mot Tunisien. (Magnus Lejhall/TT)
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VM-yra – då växer visningarna av Sveriges matcher

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Stockholms stad kommer att flytta storbildsvisningarna av Sveriges VM-matcher från Kungsträdgården till Stockholms Stadion, skriver man i ett pressmeddelande.

Orsaken uppges vara det höga trycket under måndagsmorgonens visning av Sveriges 5–1-seger mot Tunisien.

– Vi hade räknat med ett stort intresse, men inte att flera tusen människor skulle samlas i Kungsträdgården mitt i natten, säger borgarrådet Alexandra Mattsson (V) i pressmeddelandet.

Samtidigt meddelar företaget Got event, som visar Sveriges VM-matcher gratis på Ullevi i Göteborg, att man fördubblar antalet platser inför lördagens möte med Nederländerna. Det innebär att cirka 15 000 personer kommer att få plats på Ullevi.

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