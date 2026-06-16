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Fifa-presidenten Gianni Infantino – i mitten – minglar runt med Paraguays president Santiago Pena och USA:s utrikesminister Marco Rubio. (Andre Penner /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Krönikörer: Fifas försök att ena världen en skämskudde

Av Daniel Persson
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Årets VM-turnering i fotboll slår rekord på många sätt. Men förändringarna är inte önskade i alla läger.

Le Mondes krönikör Jérôme Latta tycker sig bevittna ett splittrat mästerskap; en tillställning som hittills haft tre invigningsceremonier, och som trots att det gör anspråk på att ”ena världen” har biljettpriser som bara de rikaste kan klara. Dessutom menar han att turneringens utvidgning till 48 länder snarare handlar om att öka Fifa-president Gianni Infantinos egna chanser att bli omvald än att gynna fotbollen.

”Världsmästerskapen har förlorat lika mycket i attraktionskraft som det vuxit”, skriver han.

Aftonbladets Simon Bank skriver att han bet i skämskudden när han såg samme Infantino äntra Irans omklädningsrum efter nattens match. Detta för att påstå sig veta vad iranierna gått igenom på sistone.

”Det är det mest omedvetet pinsamma jag sett sedan… ja, sedan Infantino försökte fösa ihop Israels och Palestinas delegater i ett påtvingat handslag under Fifa-kongressen senast”, skriver han.

Jérôme Latta: ”Fifas beslut minskar värdet på världsmästerskapet”
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
Simon Bank: ”Gör för ont att titta på – att han inte skäms”
Aftonbladet

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Le Monde har gjort ett grävande reportage om politiken bakom VM
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
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