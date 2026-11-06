Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) om cheferna: ”De har gedigna erfarenheter av utrikes- och säkerhetspolitik”

Utrikesdepartementet utlyste inte tjänsterna innan de tillsatte diplomaten Andreas von Beckerath och tidigare säkerhetsrådgivaren Annika Brändström som chefer på den nya svenska underrättelsetjänsten Und, rapporterar Altinget.

von Beckerath blir ny generaldirektör och Brändström blir Unds överdirektör. Säkerhetsexperten Jörgen Holmlund är kritisk till att tjänsterna inte annonserades ut och menar att fler kompetenta personer hade kunnat vara intressanta för positionerna.

– Det är klart att det finns andra lämpliga kandidater, säger han till tidningen.