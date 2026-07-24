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Trailer till Splatoon Raiders
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Nya Splatoon Raiders kan upplevas som mer grå

Av Hannah Gustafsson
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Splatoon Raiders är Nintendos försök att arbeta bort enspelarläget som varit spelseriens akilleshäl, skriver New York Times.

Till skillnad från sina föregångare där man behövde möta andra faktiska spelare, behöver man här slåss mot fiender som ökar i antal på öppna ytor i olika svårighetsgrader.

”Utmaningen ligger inte i att navigera i de minimalistiska delarna av franchisens tidigare multiplayer-arenor, utan i att övervinna dess löjliga fiendeantal.”

The Guardians Joshua Rivera är inte såld på det färgsprakande spelet, utan tycker att det har bleknat till grått.

”Om du har spelat ett av dussintals moderna kooperativa actionspel har du spelat detta.”

IGN:s Josh Coulson har inte kunnat slita sig från spelet och tycker att det är ett av de främsta spelen på marknaden till Switch 2.

”Tempot, balansen och svårighetskurvan är imponerande. Jag var hela tiden tvungen att bli bättre, men kampanjen kändes aldrig som ett monotont grindande eller onödig utfyllnad.”

Yussef Cole: Färg, färg överallt och inte en vän till bläck
recension · NY Times  · Ofta betalvägg
Joshua Rivera: Nintendos bläckiga skjutspel bleknar till grått
recension · www.theguardian.com
Logan Plant: Splatoon Raiders
recension · nordic.ign.com
Josh Coulson: Splatoon Raiders är lika bra som huvudspelen om man ska gå efter recensionerna
recension · www.thegamer.com
Conny Andersson: Splatoon Raiders
recension · www.gamereactor.se

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