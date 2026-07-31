ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Trailern för Pinocchio. Unstrung
HelgRecensioner

Ljumma recensioner för blodtörstig lögndocka

Av Daniel Persson
Publicerad:

Inget verkar vara mer lockande för vissa filmskapare än att omvandla kända sagofigurer till massmördare. Konceptet har redan testats på Winnie the Pooh och Bambi. Nu har turen kommit till den toscanska barnbokskaraktären Pinnochio.

Men trädockan som ville bli en riktig pojke, men vars näsa växte när han ljög, gör sig inte helt bra i Rhys Frake-Waterfield ”Pinocchio: Unstrung”. Det menar en enig recensionskår.

”Kasta allt hopp om psykologisk trovärdighet, spänning och något som rimligen kan kallas underhållning”, skriver Sydsvenskans Michael Tapper.

”Den som gillar skalperade blondiner och tandskötersketänder utbankade med hammare har nog, vågar jag gissa, svårt att se poängen med just Pinocchio i sammanhanget. Och det har jag också”, skriver Svenska Dagbladets Jan Söderqvist.

Recensenternas snittbetyg: 2

Snittbetyget baseras på fyra av fem recensioner eftersom alla inte sätter betyg.

Svenska recensioner

Sebastian Lindvall: Blodtörstig Pinocchio utvecklas till fullfjädrad torterare
recension · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
MIchael Tapper: Blodet flyter när Pinocchio avrättar mobbare
recension · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
Jan Söderqvist: Träig våldsporr i nya Pinocchio
recension · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Utländska recensioner

Guy Lodge: ”Mördardockspel i en mördardockfilm.”
recension · Variety
Cath Clarke: Älskad dockfigur blir sjuk seriemördare i ny public domain-slasher
recension · www.theguardian.com

Om recensionssvepen

Varje helg tipsar Omni-redaktionen om de mest aktuella filmerna, tv-serierna, musiken, böckerna och mycket mer från hela världen. Genre kan variera från vecka till vecka.

Om Omni-helg

Recensionssvepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner och intervjuer som publiceras varje helg.

Annons
Euroflorist Summer Sale: upp till 40% på utvalda buketter, leverans samma dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen