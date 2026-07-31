Ljumma recensioner för blodtörstig lögndocka

Inget verkar vara mer lockande för vissa filmskapare än att omvandla kända sagofigurer till massmördare. Konceptet har redan testats på Winnie the Pooh och Bambi. Nu har turen kommit till den toscanska barnbokskaraktären Pinnochio.

Men trädockan som ville bli en riktig pojke, men vars näsa växte när han ljög, gör sig inte helt bra i Rhys Frake-Waterfield ”Pinocchio: Unstrung”. Det menar en enig recensionskår.

”Kasta allt hopp om psykologisk trovärdighet, spänning och något som rimligen kan kallas underhållning”, skriver Sydsvenskans Michael Tapper.

”Den som gillar skalperade blondiner och tandskötersketänder utbankade med hammare har nog, vågar jag gissa, svårt att se poängen med just Pinocchio i sammanhanget. Och det har jag också”, skriver Svenska Dagbladets Jan Söderqvist.