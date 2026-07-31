Wera von Essen – ”en skriftställare av världsklass”

Wera von Essen skrev på novellsamlingen ”Mödrar och män” i tjugo år. Resultatet blev åtta berättelser som nyligen publicerades av bokförlaget Polaris.

Göteborgs-Postens bokrecensent Jenny Högström menar att resultatet är ojämt, men att det finns russin att plocka ur kakan.

Andra recensenter ser en storhet i von Essen som få andra författare når upp till.

”För mig är det tydligt att Wera von Essen blivit en skriftställare i världsklass. Hennes språkliga DNA är igenkännbart på en bråkdels sekund”, skriver Martina Montelius i Expressen.

Dagens Nyheters Rebecka Kärde jämför Wera von Essen med Lars Norén:

”Det som gör von Essen så bra, som gör henne till en av sin generations bästa författare, är att hon hela tiden beffinner sig när det etiskt tveksammas gräns”.