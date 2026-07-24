Charli XCX album hyllas: ”Det är inte Brat 2.0”

Artisten Charli XCX:s nya album ”Music, fashion, film” hyllas bland kritikerna. Framför allt för att hon lyckats ta sig ifrån sitt förra album som låg till grund för ”Brat-summer”.

The Guardians Laura Snapes skriver att det trots allt fanns en risk med den nya stilen, som präglas av rockiga gitarrer.

”Även för en popstjärna som är känd för att ständigt återuppfinna sig själv höjde det insatserna inför hennes nästa drag. Att byta riktning skulle innebära en risk att förlora de nya fansen och framstå som medvetet motvalls.”

Men Varietys Jem Aswad tycker att albumet fungerar som en nystart efter ”Brat”-eran, även om det inte är vad många fans förväntat sig.

”Albumet känns bekant, men tar samtidigt tillräckligt avstånd från det förflutna för att ge henne friheten att i nästa kapitel ta musiken i stort sett vilken riktning hon vill.”

Det är något som BBC:s Mark Savage håller med om.

”Albumet är smart, självrefererande, roligt, provocerande och fyllt till brädden med ögonblick som sätter sig på hjärnan. Det är tydligt – och avsiktligt – att det inte är Brat 2.0.”