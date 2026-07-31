”En ny, mogen men ooriginell Spider-Man”

I ”Spider-Man: Brand new day” gestaltar Tom Holland en ensam och deprimerad Peter Parker. Omgivningens minnen av honom har raderats – inte ens flickvännen MJ och bäste vännen Ned vet vem han är.

Recensenternas intryck är blandade. Aftonbladets Stefan Hedmark tycker att filmen släpar på för mycket bagage, och att storyn och tempot tappar fart i andra halvan. SvD:s Julia Finnsiö kallar filmen ”så förutsägbar så det sjunger om det”.

”’Brand new day’ innehåller så många superhjältetroper att det blir som två och en halv timmes déjà vu. Inte en enda tråd är obekant”, skriver hon.

GP:s Lara Levin Amin är mer positiv, och hyllar de ”episka känslor” som växer fram i Parkers kärlek till MJ och hans ”oväntade brödraskap” med The Punisher, spelad av Jon Bernthal.

Moviezines Fredrik Adolvsson ser en mer mogen Parker. Tidigare har han inte fått växa upp, skriver han:

”Det har han gjort nu, och Tom Holland har vuxit med honom.”