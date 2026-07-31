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SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY – Final Trailer (Peter’s Journey) 4K
HelgRecensioner

”En ny, mogen men ooriginell Spider-Man”

Av Joel Malmén
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I ”Spider-Man: Brand new day” gestaltar Tom Holland en ensam och deprimerad Peter Parker. Omgivningens minnen av honom har raderats – inte ens flickvännen MJ och bäste vännen Ned vet vem han är.

Recensenternas intryck är blandade. Aftonbladets Stefan Hedmark tycker att filmen släpar på för mycket bagage, och att storyn och tempot tappar fart i andra halvan. SvD:s Julia Finnsiö kallar filmen ”så förutsägbar så det sjunger om det”.

”’Brand new day’ innehåller så många superhjältetroper att det blir som två och en halv timmes déjà vu. Inte en enda tråd är obekant”, skriver hon.

GP:s Lara Levin Amin är mer positiv, och hyllar de ”episka känslor” som växer fram i Parkers kärlek till MJ och hans ”oväntade brödraskap” med The Punisher, spelad av Jon Bernthal.

Moviezines Fredrik Adolvsson ser en mer mogen Parker. Tidigare har han inte fått växa upp, skriver han:

”Det har han gjort nu, och Tom Holland har vuxit med honom.”

Recensenternas snittbetyg: 3,14

Snittbetyget baseras på sju av nio recensioner eftersom alla inte sätter betyg.

Svenska recensioner

Stefan Hedmark: Spider-Man släpar på för mycket bagage
recension · Aftonbladet
Julia Finnsiö: Förutsägbar så det sjunger om det
recension · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Lara Levin Amin: Nu är även Spider-Man en deprimerad ung man
recension · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Fredrik Adolvsson: Spider-Man har äntligen kommit hem igen
recension · www.moviezine.se
Sara Berhe: Ensamhet och mörker präglar ”Spider-Man: Brand New Day”
recension · Sveriges Radio
Wanda Bendjelloul: Tom Holland svingar sig smidigt genom staden men river inte stället i senaste ”Spider-Man”
recension · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Internationella recensioner

Peter Bradshaw: Zendaya saves Tom Holland’s semi-Cronenberg-style superhero
recension · www.theguardian.com
Owen Gleiberman: Tom Holland Returns in a ‘Mature’ but Arduous Adventure That for All Its Good Action Is Trying Too Hard
recension · Variety
Alissa Wilkinson: Can We Do Whatever a Spider Can?
recension · NY Times  · Ofta betalvägg

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