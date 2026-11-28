Arkivbild: Olof Lundh ihop med Axel Pileby och Alexander Axén inför en sändning i allsvenskan.

Olof Lundhs sjukdomsbesked tas emot med förskräckelse på svenska sportredaktioner.

Sportbladets Simon Bank konstaterar att det inte är rättvist, livet.

”Vem uppfann hjärnsjukdomar som stoppar ostoppbara människor? Någon borde granska de där förbannade klåparnas deklarationer. Jag vet precis rätt man för jobbet”, skriver han.

Kollegorna hyllar Olof Lundh som en journalist med hög arbetsmoral och stort rättvisepatos.

”Han är den sportjournalist svensk fotboll behövt mer än någonsin utan att erkänna det, när de svarta krafterna vill in”, skriver Dagens Nyheters Johan Esk.

Från Sydsvenskans Kent Leijon Jönsson är tonen densamma. Han pekar samtidigt på Lundhs idrottsliga sympatier som utmärkande för honom.

”Känslan är att Olof Lundhs tre favoritlag också beskriver honom som person: Lugi, Landskrona Bois och Leeds United. En märklig kombo som sticker ut – precis som Olof Lundh”, skriver han.