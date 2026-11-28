Flera tv-profiler och journalister stöttar Olof Lundh efter hans besked om att han är allvarligt sjuk. Patrick Ekwall, Filip Hammar och Anna Brolin har alla kommit med stöttande ord till Lundh.

Flera av Olof Lundhs vänner och kollegor har reagerat starkt på beskedet att fotbollskrönikören är allvarligt sjuk. Lundh berättade själv i TV4:s Nyhetsmorgon att det mesta tyder på att han inte kommer kunna arbeta som journalist igen.

– Svensk sportjournalistik kommer att bli mycket bräckligare och vilsnare utan Olof Lundh, säger journalisten Erik Niva till Sportbladet.

Programledaren och sportjournalisten Patrick Ekwall, som arbetat nära Lundh, säger att han är ledsen och bedrövad.

Tv-profilerna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson, tv-kollegorna Johan Kücükaslan och Anna Brolin och flera fotbollsspelare har också kommit med stöttande ord till Lundh.