Vänner och kollegor stöttar Lundh efter beskedet
Flera av Olof Lundhs vänner och kollegor har reagerat starkt på beskedet att fotbollskrönikören är allvarligt sjuk. Lundh berättade själv i TV4:s Nyhetsmorgon att det mesta tyder på att han inte kommer kunna arbeta som journalist igen.
– Svensk sportjournalistik kommer att bli mycket bräckligare och vilsnare utan Olof Lundh, säger journalisten Erik Niva till Sportbladet.
Programledaren och sportjournalisten Patrick Ekwall, som arbetat nära Lundh, säger att han är ledsen och bedrövad.
Tv-profilerna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson, tv-kollegorna Johan Kücükaslan och Anna Brolin och flera fotbollsspelare har också kommit med stöttande ord till Lundh.
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