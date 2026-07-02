Spotify raderar spelsiffror – misstänker manipulation

Streamingjätten Spotify har tagit bort över en halv miljon strömningar av singer-songwritern Malcolm Todds låt ”Earrings”, som klättrade till förstaplatsen på bolagets USA-lista. Det skriver FT.

Beslutet kom efter att Spotify upptäckt att ökningen sammanföll med en våg av satsningar på ett sådant utfall innan juni månads slut på prediktionsmarknaden Kalshi.

Mellan söndagen och måndagen ökade antalet strömningar av låten i USA med nära 70 procent.

Spotify tog på onsdagen bort den del som bolaget menar hade genererats av bottar.

Det finns inga uppgifter som tyder på att Malcolm Todd eller hans team varit inblandade i något försök att manipulera lyssnarsiffrorna på Spotify.