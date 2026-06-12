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Starmer, arkivbild. (Kin Cheung /AP/TT / AP)
Politiska läget i Storbritannien

Starmer: Jag kommer att slåss – jag går ingenstans

Av Peter Johansson
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Pressen på Keir Starmer fortsätter att öka, men den brittiska premiärministern står fast vid att han inte tänker avgå.

– Jag går ingenstans, säger han till brittiska medier.

Tidigare i veckan avgick försvarsministern John Healey i protest mot premiärminister Starmers ekonomiska prioriteringar inom försvaret.

Starmer säger att han inte vill ”kasta in landet” i någon strid om ledarskapet inom partiet.

– Det borde inte få hända. Men om det blir så, då kommer jag att slåss, säger Starmer.

Starmer: Det handlar inte om envishet eller fåfänga, det handlar om plikt
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Premiärministern gör bedömningen att hans auktoritet inte har påverkats
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Han försvarar också den kritiserade försvarsbudgeten
BBC
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