Starmer: Jag kommer att slåss – jag går ingenstans
Pressen på Keir Starmer fortsätter att öka, men den brittiska premiärministern står fast vid att han inte tänker avgå.
– Jag går ingenstans, säger han till brittiska medier.
Tidigare i veckan avgick försvarsministern John Healey i protest mot premiärminister Starmers ekonomiska prioriteringar inom försvaret.
Starmer säger att han inte vill ”kasta in landet” i någon strid om ledarskapet inom partiet.
– Det borde inte få hända. Men om det blir så, då kommer jag att slåss, säger Starmer.
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