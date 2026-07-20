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Illustrationsbild. (TT)
Förskoledebatten

Stockholms barnomsorg görs om – OB-föräldrar drabbas

Av Joel Malmén
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I augusti ändrar Stockholms stad reglerna för barnomsorg på obekväm arbetstid, rapporterar DN.

Tidigare har en nattöppen förskola funnits på Kungsholmen, och nu öppnar en till på Södermalm. Samtidigt tas möjligheten till barnomsorg i hemmet bort för barn som saknar medicinska skäl.

Ambulanssjuksköterskan Bea Lundström kommer nu behöva hämta sin dotter på förskolan efter kvällspass och åka hem innan dottern ska upp till förskoleklass morgonen därpå.

– Att väcka en sexåring vid 23.30 för att sedan åka kollektivt genom stan och därefter lägga henne igen runt 00.30 tycker jag inte ger tillräcklig vila, säger hon.

Gunilla Danielsson, förvaltningsdirektör för förskoleförvaltningen i Stockholms stad, kallar det ”en klar förbättring” med två nattöppna förskolor och säger att OB-omsorgen varit underutnyttjad.

Stockholms stad öppnar för att utvärdera och ändra systemet efter ett tag
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Detta gäller för barnomsorg på obekväm arbetstid
bakgrund · forskola.stockholm
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