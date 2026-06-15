Utredaren går emot Tidö: ”Obligatorisk förskola för endast vissa barn är svårt”

Obligatorisk språkförskola för barn med svaga svenskakunskaper är fel väg att gå. Det skriver regeringens särskilda utredare Eva Broström på DN Debatt. Hon fick i uppdrag att föreslå just det av regeringen med stöd av SD.

”Införandet av en obligatorisk förskola för endast vissa barn är både juridiskt och praktiskt svårt och väcker frågor om likabehandling och diskriminering”, skriver debattören.

Hon föreslår i stället förstärkt uppsökande verksamhet och språkbedömning som kan ge rätt till språkstärkande stöd.

I uppdraget ingick att lämna förslag för en likvärdig förskoleutbildning av god kvalitet. Vad som utmärker en sådan framgår inte av skollagen, skriver Broström, och föreslår kriterier för hur det ska mätas. Ett av dem är språkkrav för personalen.