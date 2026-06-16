Utredaren säger nej – regeringen går vidare ändå

Regeringens utredare Eva Broström säger att det saknas rättsliga förutsättningar för att införa en obligatorisk språkförskola för vissa barn, vilket Tidöpartierna ville att hon skulle undersöka.

– Men jag vill samtidigt säga att jag delar regeringens intention att alla barn ska få lära sig svenska innan grundskolan sätter in, säger hon på en pressträff.

Regeringen kommer ändå att fortsätta att driva frågan om en obligatorisk förskola ”för de barn som behöver det mest”, säger utbildningsminister Simona Mohamsson (L) på pressträffen.

– Vi kommer återkomma i närtid om hur vi kommer att göra det.

För en likvärdig förskola av god kvalitet föreslår utredaren en reglering av både barngruppernas storlek och personaltätheten. Hon föreslår också en utökad avgiftsfri allmän förskola till 25 timmar från tre års ålder, i stället för dagens 15 timmar.