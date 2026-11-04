Tunnelbanetåg över Skanstullsbron med Globen i bakgrunden. Arkivbild.

Stockholmsbörsen öppnade något lägre på onsdagen men vände sedan uppåt. Uppgången accelererade när USA-börserna öppnade klart uppåt och vid stängning noterades en uppgång på runt 1 procent.



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Utvecklingen ser snarlik ut i övriga Europa efter nattens oväntat klara seger för Demokraterna i mellanårsvalet till kongressen och sjunkande oljepriser i spåren av förnyat hopp om fredssamtal i Mellanöstern.

Riksbanken höjde som väntat styrräntan med 0,25 procentenheter till 2,00 procent under morgonen.

De fyra storbankerna gick starkt efter beskedet och lyfte alla med runt 3 procent.

Hemnet meddelade under morgonen att vd:n Jonas Gustafsson får lämna bolaget efter den senaste tidens krisåtgärder. Aktien tappade först men återhämtade sig och stängde drygt 4 procent upp.

Godistillverkaren Cloetta redovisade stigande vinst och organisk försäljning under det tredje kvartalet och uppger att bolaget nått lönsamhetsmålen tidigare än beräknat. Aktien steg drygt 2 procent.

Chipbolaget Silex försäljning lyfte med 22 procent och vinsten med 35 procent under kvartalet. Även lönsamheten ökade. Aktien handlades ner närmare 4 procent.

Matkassebolaget Cheffelo redovisade för första gången vinst i ett tredje kvartal. Marknaden rynkade på näsan och handlade ner aktien med 11 procent.

Köksbolaget Nobias vinst var klart lägre än väntat och bolaget meddelade redan kvällen före dagens rapport att man vidtar åtgärder som ska spara 150 miljoner kronor. Aktien rasade 26 procent.

Hälsobolaget Asker lyfte 9 procent på sin rapport, som uppvisade stigande vinst, försäljning och lönsamhet.

Nummerupplysningsbolaget Truecaller straffades för hårt efter gårdagens rapport, anser DNB Carnegie, som höjer riktkursen för aktien och upprepar rådet köp. Aktien lyfte nära 15 procent efter att ha rasat 15 procent på tisdagen.

Volvo Cars aktie lyfte 2 procent efter att försäljningssiffror släppts som visat på att försäljningstappet under de tre senaste månaderna var något mindre än förväntat. Dessutom har uppgifter kommit om att Kintbury Capital har minskat sin blankningsposition i biltillverkaren.

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