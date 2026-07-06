Stockholmsbörsen öppnar avvaktande – Sivers faller

Stockholmsbörsen inleder veckan avvaktande. Både storbolagsindexet OMXS30 och det breda indexet OMXSPI handlas i stort sett oförändrat efter en halvtimmes handel.

Börserna i Asien och Stillahavsregionen utvecklades blandat på måndagen. Handeln var avvaktande i väntan på den viktiga rapportsäsongen där AI-relaterade aktier står i centrum.

– Marknaden har varit volatil den senaste tiden, särskilt inom tekniksektorn, sa Kazuhiro Sasaki, analyschef på Phillip Securities till Bloomberg News.

Den nordamerikanska marknadens orderingång på tunga lastbilar, som är en viktig marknad för Volvo, uppgick preliminärt till 31 400 fordon i juni 2026. Jämfört med juni månad i fjol steg orderingången med 231 procent. Aktien stiger drygt 1 procent.

Skanska har tecknat ett kontrakt värt runt en miljard kronor med Svensk Kärnbränslehantering, SKB, för att bygga nya förvarssalar för slutförvar av radioaktivt avfall i Forsmark. Aktien handlas runt nollstrecket.

Wihlborgs redovisar hyresintäkter på 1 174 miljoner kronor och ett förvaltningsresultat på 556 miljoner kronor. På båda punkterna slår man analytikernas förväntningar. Aktien stiger drygt 1 procent.

Fabege redovisar hyresintäkter på 902 miljoner kronor och ett förvaltningsresultat på 403 miljoner kronor. Även Fabege slår förväntningarna något. Aktien lyfter knappt 1 procent.

För Catena ökade både hyresintäkterna och förvaltningsresultatet under det andra kvartalet, men de nådde inte riktigt upp till analytikernas förväntningar. Aktien faller drygt 1 procent.

I fredags kväll blev det känt att Sivers Semiconductors får en ny största ägare. Det är den Luxemburgbaserade långivaren Bootstrap som påkallat konvertering av ett befintligt konvertibelt lån och Sivers styrelse har beslutat att emittera nära 23 miljoner stamaktier till Bootstrap. Aktien faller över 15 procent.