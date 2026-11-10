Stockholmsbörsen öppnar högre på tisdagen efter gårdagens lättnadsrally i spåren av förra veckans AI-frossa. Efter några minuters handel står de ledande indexen så här:



· OMXS30: +0,9%

· OMXSPI: +0,8%



Den svenska rapportfloden lider mot sitt slut. Under morgonen har bland andra Scandic Hotels och Ellos redovisat delår.

Scandics justerade vinst var högre än marknaden väntat sig och aktien stiger 2 procent.

Ellos lönsamhet ökar och bolaget förbereder sig för att dela ut vinst och återköpa aktier under nästa år. Aktien backar 1,5 procent.

Gamingbolaget Enad Global 7 redovisar en mer än fördubblad justerad rörelsevinst på 125 miljoner kronor. Utan justeringen tyngs dock vinsten av en avskrivning på 368 miljoner kronor. Aktien backar över 3 procent.

Deutsche Bank slopar köprådet för Wallenberg-ägda medicinteknikbolaget Sobi, som backar över 2 procent.

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