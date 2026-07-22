Nedåt på börsen – rapportfall för SSAB och Sinch

Onsdagen inleds med svagt fallande kurser på Stockholmsbörsen. Storbolagsindexet OMXSPI faller med 0,1 och det breda indexet OMXSPI backar med 0,2 procent.

Det har överlag varit uppåt på de ledande Asienbörserna efter att Wall Street stängde på plus i går, med draghjälp av en återhämtning för många teknikaktier inom AI-sektorn.

Ståljätten SSAB:s vinst under det andra kvartalet steg, men nådde inte upp till analytikernas förväntningar. Bolaget varnar för en inbromsning under det tredje kvartalet. Aktien faller med 5 procent.

Skogsbolaget SCA:s resultat för det andra kvartalet sjönk och prickade i stort sett analytikernas förväntningar. Aktien handlas oförändrat..

Molntjänstbolaget Sinch steg något mer än förväntat. Bolaget meddelar ett återköpsprogram motsvarande upp till 10 procent av aktierna i bolaget. Aktien faller med 12 procent.

Mönsterkortstillverkaren NCAB och sportboksleverantören Kambi har levererat starka kvartalssiffror och bolagens aktier lyfter med runt 10 procent.

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